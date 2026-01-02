Амрико: Машқҳои низомии Чин дар наздикии Тайван танишҳоро афзоиш додааст

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Спутник", Томи Бигот, муовини сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Амрико, рӯзи панҷшанбе дар баёнияе эълон кард: "Фаъолиятҳои низомии Чин ва мавзеъгириҳои он дар қобали Тайван ва дигар кишварҳои минтақа танишҳоро беҷо афзоиш медиҳад. Мо аз Пекин мехоҳем хештандорӣ карда ва фишорҳои низомии худро бар Тайван мутаваққиф кунад ва ба ҷои он дар гуфтугӯи созанда мушорикат намояд."
Вай афзуд: "Амрико аз сулҳу субот дар гулӯгоҳи Тайван ҳимоят мекунад ва бо ҳар гуна тағйири якҷониба дар вазъияти мавҷуд, аз ҷумла тағйироти ношӣ аз зӯр ё иҷбор, мухолифат дорад." Ин баёния дар ҳоле мунташир шуд, ки танишҳо дар минтақаи дарёи Чини Ҷанубӣ ва атрофи Тайван тайи моҳҳои ахир афзоиш ёфтааст.
