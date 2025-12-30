Axios: Тавофуқи Трамп ва Нетаняҳу барои иҷрои марҳилаи дувуми оташбас дар Ғазза

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Нашра, вебсайти амрикоии Axios ба нақл аз ду манбаи огоҳ гузориш дод, ки Доналд Трамп ва мушовиронаш дар дидор бо Бенямин Нетаняҳу хостори тағйирот дар сиёсатҳои режими саҳюнистӣ дар Канораи Бохтарӣ шудаанд. Давлати Амрико мӯътақид аст, ки ҳаргуна шиддат гирифтани хушунат дар Канораи Бохтарӣ метавонад талошҳо барои оташбас дар Ғаззаро заиф кунад.
Ин вебсайт фош кард, ки Нетаняҳу бо вуҷуди ихтилофот бо тими Трамп дар мавриди созукорҳои иҷрои марҳилаи дувуми оташбас, бо пешбурди тавофуқи Ғазза дар марҳилаи дувум мувофиқат кардааст. Axios ҳамчунин гузориш дод, ки Нетаняҳу бо дархости Трамп барои аз сар гирифтани музокирот бо давлати Сурия дар мавриди як тавофуқи амниятии эҳтимолӣ мувофиқат намудааст.
