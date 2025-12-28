Мақоми беҳдоштии Ғазза: Режими саҳюнистӣ ҷанги ҳадафманде алайҳи кӯдакон ба роҳ андохт

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории «Шаҳоб»-и Фаластин; Мунир ал-Бурш эълом кард: «Режими саҳюнистӣ аз нахустин соатҳои таҷовуз, ҷанги ҳадафманде алайҳи кӯдаки фаластинӣ ба роҳ андохта ва ҷон, саломат ва рушди табиии вайро ҳадаф қарор додааст; иқдоме, ки дар чорчӯби тарҳи созмонёфта барои маҳви наслҳо ва таҳдиди ояндаи ҷамъиятии миллати Фаластин арзёбӣ мешавад».
Вай афзуд: «Бар асоси оморҳои Вазорати беҳдошти Ғазза, режими ишғолгар аз оғози ҷанг то кунун ба таври мустақим беш аз 20 ҳазор кӯдакро ба шаҳодат расонда ва 44 ҳазор кӯдаки дигар дучори ҷароҳатҳои шадид шудаанд».
Ал-Бурш таъкид кард: «Исроил даст ба ҳадафгирии густурдае зада, ки дар воқеъ аз чорчӯби амалиёти низомӣ фаротар рафта ва ба сиёсати наслкушии низомманд (систематик)-и кӯдакони фаластинӣ шабоҳат дорад».
Ин мақоми беҳдоштӣ дар Ғазза тасреҳ кард: «Ишғолгарон танҳо ба куштори кӯдакон аз тариқи бомбаборон басанда накардаанд, балки аз рӯзҳои нахуст аз вуруди иловаҳои ғизоии вижаи кӯдакон ва занони бордор, аз ҷумла шир, кловидин, кислотаи фолий (фолиевая кислота), оҳан ва сайри аносири асосӣ барои рушди солими ҷанин ва кӯдак ҷилавгирӣ кардаанд».
Вай таъкид кард: «Ин мамнуият омидона ва ҳадафманд аст ва бо ҳадафи эҷоди насле дучори ноҳанҷориҳои рушдӣ, ақибмондагии зеҳнӣ, кӯтоҳқадӣ ва мушкилоти ҷиддии саломатӣ тарроҳӣ шуда, ки мумкин аст паёмадҳои он солҳо баъд ошкор шавад».
Мудири кулли Вазорати беҳдошти Ғазза идома дод: «Шоҳидҳои хатарноке ба сурати айнӣ сабт шудааст; ба гунае ки аз оғози ҷанг то кунун 156 ҷанин бо ноҳанҷориҳои модарзодӣ мутаваллид шудаанд, ки аксари онон ба далели шиддати ноҳанҷориҳо пас аз таваллуд фавт кардаанд, ки аз он ҷумла метавон ба навзодоне ишора кард, ки бидуни бинӣ ё бо аъзои ноқис ба дунё омадаанд».
Ал-Бурш дар поён хотирнишон кард: «Ин шохисҳо бидуни тардид нишон медиҳад, ки режими ишғолгари Исроил ҳамон гуна ки ба кӯдакони зинда ҳамла мекунад, раҳмҳоро низ ҳадаф гирифтааст».
