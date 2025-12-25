Ҳизбуллоҳ: Давлати Лубнон аз имтиёздиҳии ройгон ба душман даст бардорад

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Аҳд, Алӣ Файёз, узви фраксияи "Вафодорӣ ба муқовимат" дар парламенти Лубнон, дар маросими бузургдошти шуҳадо дар ҷануби Лубнон суханронӣ кард. Вай бо ишора ба таҷовузҳои ахири душмани саҳюнистӣ, ки боиси шаҳодати яке аз нерӯҳои артиши Лубнон шуд, эълом кард: "Имрӯз хуни поки нерӯҳои артиши қаҳрамони Лубнон ва муқовимати шуҷоъ, ки размандагони худро вақфи дифоъ аз меҳан ва истиқлолу ҳокимияти он кардаанд, дар ҳам танида шудааст."
Алӣ Файёз таъкид кард: "Душмани саҳюнистӣ ҳамчунон ба ишғоли сарзаминҳои мо идома медиҳад ва бар таҳмили шартҳои таслим алайҳи Лубнон бо ҳадафи тахлияи минтақаҳои марзӣ ва сайтара бар манобеи Лубнон исрор дорад."
Вай афзуд: "Мо бо садои баланд эълом мекунем, ки режими саҳюнистӣ то абад душмани мост ва наметавонад моро аз ҳаққи дифоъ аз меҳан маҳрум кунад." Ин масъули Ҳизбуллоҳ аз беамалии мақомоти Лубнон интиқод карда, таъкид намуд, ки сарони Лубнон ба ҷои додани имтиёзҳои ройгон ба саҳюнистҳо, бояд ба усули миллии кишвар пойбанд бошанд.
