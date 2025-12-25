  1. Home
Ҳароси Телавив аз фишори Трамп барои интиқол ба марҳалаи дувуми оташбас дар Ғазза

25 Декабр 2025 - 13:38
News ID: 1766049
Source: ABNA
Расонаҳои саҳюнистӣ эълом карданд, ки Телавив нигарони фишори Трамп барои оғози марҳалаи дувум бидуни халъи силоҳи Ғазза аст.

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, манобеи расонаии режими саҳюнистӣ эълом карданд, ки нигарониҳое вуҷуд дорад мабнӣ бар ин ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, барои интиқол ба марҳалаи дувуми тавофуқи Ғазза бидуни халъи силоҳи Ҳамос фишор ворид кунад.

Бар асоси ин гузориш, созмони радио ва телевизиони режими саҳюнистӣ ба нақл аз манобеи худ афзуд: "Барровардҳо нишон медиҳад марҳалаи дувуми тавофуқ пас аз дидори Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири Исроил бо Трамп оғоз хоҳад шуд."

Ҳамчунин ин манобеъ иддао карданд, ки марҳалаи дувуми тавофуқи Ғазза пеш аз бозгардонидани ҷасади охирин асир оғоз нахоҳад шуд.

