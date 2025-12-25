Ҳароси Телавив аз фишори Трамп барои интиқол ба марҳалаи дувуми оташбас дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, манобеи расонаии режими саҳюнистӣ эълом карданд, ки нигарониҳое вуҷуд дорад мабнӣ бар ин ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, барои интиқол ба марҳалаи дувуми тавофуқи Ғазза бидуни халъи силоҳи Ҳамос фишор ворид кунад.
Бар асоси ин гузориш, созмони радио ва телевизиони режими саҳюнистӣ ба нақл аз манобеи худ афзуд: "Барровардҳо нишон медиҳад марҳалаи дувуми тавофуқ пас аз дидори Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири Исроил бо Трамп оғоз хоҳад шуд."
Ҳамчунин ин манобеъ иддао карданд, ки марҳалаи дувуми тавофуқи Ғазза пеш аз бозгардонидани ҷасади охирин асир оғоз нахоҳад шуд.
Your Comment