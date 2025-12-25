Мақоми яманӣ: Тавофуқ барои табодули асирон сарнавишти мафқудони ҷангро мушаххас мекунад

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, Абдулқодир Ал-Муртазо, раиси Кумитаи миллии умури асирони вобаста ба ҷунбиши Ансоруллоҳ, эълом кард, ки тавофуқи марбут ба табодул ва таҳвили ҷасадҳо ба ташкили кумитаҳои майдонӣ меанҷомад ва ин раванд метавонад ба мушаххас шудани сарнавишти ҳазорон фарди мафқуд кумак кунад.
Вай бо ишора ба аҳамияти ин тавофуқ, таъкид кард, ки ташкили чунин кумитаҳое қадами асосӣ дар масири шаффофсозии парвандаи мафқудон ба шумор меравад. Бо ин ҳол, Ал-Муртазо аз баёни ҷузъиёти марбут ба замони оғози фаъолияти ин кумитаҳо худдорӣ кард.
Лозим ба зикр аст, ки давлати Яман мустақар дар Адан ва давлати мустақар дар Санъо бар сари табодули ҳудуди 3 ҳазор асир тавофуқ карданд. Ал-Муртазо дирӯз эълом кард: "Мо бо тарафи муқобил тавофуқ кардем, ки 1700 тан аз асирони мо бо 1200 асири тарафи муқобил, ки шомили 7 саудӣ ва 23 судонӣ мешавад, мубодила шаванд." Вай аз мақомоти Умон барои мизбонии ин музокирот қадрдонӣ кард.
