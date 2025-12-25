Путин хитоб ба Мадуро: Дар баробари фишорҳои хориҷӣ канори Венесуэла ҳастем

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Маёдин, Владимир Путин, раисиҷумҳури Русия бо ирсоли паёме барои Николас Мадуро ба муносибати соли нави мелодӣ, аз раванди бисёр муваффақи равобити Русия ва Венесуэла дар соли гузашта қадрдонӣ кард.
Путин дар ин паёми худ бар аҳамияти паймони ҳамкорӣ ва мушорикати стратегии имзошуда байни Русия ва Венесуэла, ки шароити матлуберо барои тақвияти таомули кайфӣ ва созанда дар заминаҳои мухталиф эҷод кардааст, таъкид намуд.
Раисиҷумҳури Русия бори дигар бар ҳамбастагии пойдори Русия бо мардуми Венесуэла дар мувоҷеҳа бо фишорҳои хориҷии бесобиқа таъкид ва омодагии Маскавро барои идомаи ҳамкории наздик бо Каракас дар мавриди масъалаҳои марбут ба дастури кори дуҷониба ва байналмилалӣ эълом намуд.
Путин ҳамчунин барои ҳамтои венесуэлаии худ орзуи саломатӣ, шодӣ ва муваффақият ва барои мардуми ин кишвар орзуи сулҳу рифоҳ кард.
