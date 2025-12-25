Ансоруллоҳ: Мо омодаи посух ба ҳар гуна таҷовуз алайҳи Яман ё Лубнон ҳастем

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Масира, Муҳаммад Ал-Фарраҳ, узви дафтари сиёсии ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман гуфт, ки Арабистони Саудӣ ҳаргиз як миёнҷигар дар Яман набуда, балки тарафи аслии таҷовуз ва муҳосира алайҳи кишвари мост. Вай афзуд, ки масъулияти ҳар қатра хуни рехташуда ва ҳар кӯдаки гурусна бар ӯҳдаи Арабистон ва эътилофи таҷовузгари он аст.
Ал-Фарраҳ бо интиқоди шадид аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Шӯрои Амният гуфт: «Ин сукут монеъ аз иқдоми мо барои пас гирифтани ҳуқуқи мардумамон намешавад. Басиҷи мардумӣ дар Яман нишонаи пойдории мо дар гузинаи муқовимат аст».
Дар мавриди таҳдидҳои режими ишғолгар барои ҷанг алайҳи Лубнон, вай изҳор дошт: «Яман мавқеи усулии собит дорад; мо бахше аз меҳвари муқовимат ҳастем ва ҳар гуна таҷовуз алайҳи ҳар як аз арсаҳои ин меҳварро таҷовуз алайҳи худамон медонем. Таҷрибаи Яман собит кардааст, ки ин кишвар қодир ба таъсиргузорӣ бар муодилаҳои фаротар аз марзҳои худ аст ва ҳар ҷанге алайҳи Лубнон ҷудогона нахоҳад буд».
