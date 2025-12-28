Мақоми яманӣ: Омили нуфузи Исроил дар минтақа, бархе ҳукуматҳои арабӣ ҳастанд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Масира», Абдулвоҳид Абураъс, муовини вазири умури хориҷаи давлати Санъо дар гуфтугӯ бо хабаргузории «Сабо»-и Яман эълом кард: «Эъломи душмани исроилӣ мабнӣ бар ба расмият шинохтани Сомалиленд ҳамчун як кишвари мустақил, бахше аз тарҳи саҳюнистии мавсум ба „Ховари Миёнаи ҷадид“ аст».
Вай афзуд: «Шикофҳо ва рӯзаннаҳое, ки душмани саҳюнистӣ аз онҳо дар минтақа нуфуз мекунад, натиҷаи сиёсатҳои вобастагии бархе ҳукуматҳои арабӣ аст».
Муовини вазири хориҷаи давлати мустақар дар Санъо тасреҳ кард: «Амрико шарики ин тавтиъа аст ва изҳороте, ки ин рӯзҳо матраҳ мешавад, чизе ҷуз ин нест, ки нақши худро бо режими саҳюнистӣ тақсим кардааст».
Абураъс ҳамчунин таъкид кард: «Басанда кардани ҳукуматҳои арабӣ ба судури баёнияҳо, шона холӣ кардан аз масъулият ва навъе ҳамдастӣ барои иҷро шудани тарҳҳои саҳюнистӣ аст».
Вай дар поён ҳушдор дод: «Минтақаи арабӣ дар натиҷаи ин ҳамдастии шармовар аз сӯи бисёре аз ҳукуматҳои арабӣ, ки масъулияти комили онро бар уҳда доранд, дар маърази мудохилаҳои густурда ва проектҳои таҷзия қарор гирифтааст».
