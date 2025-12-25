Иддаои тозаи манобеи саҳюнистӣ: Миёнҷигарии Русия байни Телавив ва режими Ҷавлонӣ

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Маёдин, расонаҳои исроилӣ муддаӣ шуданд, ки Русия ба таври махфиёна байни режими саҳюнистӣ ва режими Абумуҳаммад Ҷавлонӣ дар Сурия барои инъиқоди як тавофуқи амниятӣ бо мувофиқати Амрико миёнҷигарӣ мекунад ва музокирот аз тариқи Озарбойҷон анҷом мешавад.
Манобеи хабарии саҳюнистӣ ба ожанси расонаии режими саҳюнистӣ эълом карданд, ки Русия ба сурати махфиёна байни Телавив ва Димашқ барои дастёбӣ ба як тавофуқи амниятӣ байни ду тараф миёнҷигарӣ мекунад. Ин манобеи афзуданд, ки Озарбойҷон дар ҳоли ҳозир мизбони ҷаласот ва музокирот аст ва сафари мақомоти баландпояи тарафайн ба Боку, пойтахти ин кишвар идома дорад.
Расонаҳои саҳюнистӣ ба нақл аз як манбаи амниятии огоҳ таъкид карданд, ки бо вуҷуди миёнҷигарии Русия, шикофи амиқе дар таомули ду тараф вуҷуд дорад, аммо пешрафтҳое дар ҳафтаҳои ахир ҳосил шудааст.
Ин манобеъ афзуданд, ки Телавив тарҷеҳ медиҳад Русия ба ҷои Туркия, ҳузур ва истиқрори нерӯҳои худро дар ҷануби Сурия дунбол кунад. Дар ҳамин робита, Асъад Ал-Шайбонӣ, вазири умури хориҷаи режими Ҷавлонӣ чаҳоршанбеи гузашта ба Маскав сафар кард ва бо Сергей Лавров, ҳамтои худ дидор дошт.
