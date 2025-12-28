Мухолифати қотеи Венесуэла бо иқдоми Нетаняҳу дар ба расмият шинохтани Сомалиленд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории «Ал-Ҷазира», Вазорати умури хориҷаи Венесуэла имрӯз, шанбе, дар баёнияе эълом кард: «Бори дигар бар ба расмият шинохтани комил ва бечуну чарои ҳокимият, ваҳдат ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Федералии Сомали тавассути Венесуэла таъкид мекунем».
Дар баёнияи содиршуда аз сӯи Вазорати умури хориҷаи Венесуэла дар ин хусус омадааст: «Каракас ба қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳодияи Африқо, ки тамомияти арзии Сомалиро муҳтарам мешуморад, пойбанд аст ва аз онҳо ҳимоят мекунад».
Гидеон Саар, вазири умури хориҷаи режими саҳюнистӣ рӯзи ҷумъа эълом кард, ки ин режим ва Ҷумҳурии Сомалиленд тавофуқномае барои барқарории равобити дипломатии комил имзо кардаанд, ки шомили таъини сафирон ва ифтитоҳи сафоратхонаҳо мешавад.
Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ низ пештар дар тамоси видеоконфронсӣ бо Абдураҳмон Муҳаммад Абдуллоҳӣ, раиси ҷудоихоҳони Сомалиленд, аз ӯ барои сафар ба сарзаминҳои ишғолӣ даъват кард.
Расонаҳои режими ишғолгар пештар Сомалилендро аз гузинаҳои мавриди назари ин режим барои кӯчи иҷбории фаластиниҳои сокини Ғазза аз сарзамини модарияшон эълом карда буданд.
Ҷудоихоҳони Сомалиленд дар соли 1991 истиқлоли худро аз Сомали эълом карданд, аммо то кунун ҳеҷ кадом аз кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид онҳоро ба расмият нашинохтааст. Ҷудоихоҳони Сомалиленд бахши шимолии Сомалиро дар ихтиёр доранд.
