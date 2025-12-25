Ҳабси абад барои 11 ҷосуси саҳюнист дар Тунис

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Маркази иттилоотрасонии Фаластин, манобеи қазоии Тунис эълом карданд, ки ин ҳукм дар шӯъбаи ҷиноии вижаи расидагӣ ба парвандаҳои терроризм содир шудааст. Мухтор Ал-Ҷамоӣ, узви тими вакилони дифоъ, изҳор дошт, ки тамоми муттаҳам дар ҳоли фирор ҳастанд ва ҳукм ба сурати ғайибӣ содир шудааст.
Дар байни муттаҳамон, ду шаҳрванди Босния бо номҳои Эрик Сарак ва Алан Камзитш ҳамчун омилони мустақими террор муаррифӣ шудаанд. Инчунин шаш шаҳрванди хориҷӣ ва се шаҳрванди Тунис низ дар ин парванда муқассир шинохта шуданд.
Муҳаммад Ал-Заворӣ 15-уми декабри соли 2016 дар шаҳри Сфакс дар ҷануби Тунис бо шиллики 20 тир ба қатл расид. Ӯ он замон рӯи тарҳи сохти зеридарёии бидуни сарнишин кор мекард. Ҳамос эълом кард, ки ӯ бар лоиҳаи тавлиди паҳподи «Абобил-1» назорат дошт ва Моссадро масъули ин террор донист. Паҳподҳои тарроҳишудаи ӯ дар амалиёти «Тӯфони Ал-Ақсо» дар 7-уми октябри 2023 низ ба кор гирифта шуданд.
