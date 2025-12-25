Ҳамос: Зарурати ҳамкории минтақавӣ барои таваққуфи ҷиноятҳои саҳюнистҳо дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, ҳайати эъзомӣ аз раҳбарони Ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос дар сафар ба Бағдод, пойтахти Ироқ, чандин дидор бо масъулон ва шахсиятҳои сиёсии ироқӣ анҷом дод.
Ҳамос бо судури баёнияе навишт, ки ин ҳайат ба раёсати Осама Ҳамдон ва ҳузури Тоҳир Ал-Нуну, мушовири расонаии раиси ҷунбиш, раванди иҷрои тавофуқи оташбас, таҳаввулоти сиёсӣ ва майдонӣ ва роҳҳои муқобила бо таҷовузкориро баррасӣ карданд.
Ин ҳайат гузорише аз вазъияти душвори инсонӣ дар Навори Ғазза, ҷиноятҳои ишғолгарон дар Канораи Бохтарӣ ва Қудс ва он чӣ бар асирони фаластинӣ мегузарад, пешниҳод кард ва бар зарурати ҳамбастагии талошҳо барои поён додани ин ҷиноятҳо таъкид намуд. Дар ин дидорҳо ҳамчунин бар умқи робитаи таърихии Ироқ бо Фаластин ва мавозеи собити ин кишвар дар ҳимоят аз ташкили давлати мустақили Фаластин ба пойтахтии Қудс таъкид шуд.
