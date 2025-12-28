Вокуниши Фаронса ба тирандозии Исроил ба гашти ЮНИФИЛ дар Лубнон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории «Ал-Маёдин», Вазорати умури хориҷаи Фаронса имрӯз, шанбе, бо судури баёнияе эълом кард: «Париж тирандозии Исроилро, ки мунҷар ба захмӣ шудани як неруи ЮНИФИЛ дар ҷануби Лубнон шуд, маҳкум мекунад».
Ин дар ҳолест, ки пештар эълом шуд, ки тирандозии шадид бо мусалсалҳои сангин аз мавзеъҳои артиши ишғолгарони саҳюнист дар ҷануби хатти обӣ, минтақаи амалиётии як гашти ЮНИФИЛ-ро, ки дар ҳоли бозрасии як истгоҳи бозрасӣ дар рустои «Бастара» буд, мавриди ҳадаф қарор дод.
Аз сӯи дигар, Неруи муваққати Созмони Милали Муттаҳид дар Лубнон (ЮНИФИЛ) эълом кард, ки артиши режими саҳюнистӣ дар наздикии ду гашти ин неруҳо дар ҷануби Лубнон иқдом ба тирандозӣ бо силоҳҳои худкор кардааст.
Бар асоси ин гузориш, ин ҳодиса пас аз инфиҷори як норинҷаки дастӣ дар минтақае наздик рух дод, ки ба дунболи он, яке аз неруҳои ЮНИФИЛ захмӣ шуд.
Ба дунболи ин иқдоми Тел-Авив, ЮНИФИЛ бори дигар аз Исроил хост «ба рафторҳои таҳоҷумии худ поён диҳад».
Your Comment