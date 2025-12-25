Раҳбари Инқилоб: Оятуллоҳ Милонӣ яке аз рукнҳои Наҳзати Исломӣ аст

Ба гузориши хабаргузории ABNA, ҳазрати Оятуллоҳ Хоманеӣ дар ин дидор, зимни қадрдонӣ аз баргузории чунин кунгурае, марҳум Оятуллоҳ Милониро як шахсияти ҷомеъул-атраф аз лиҳози «маънавӣ», «ахлоқӣ», «илмӣ» ва «иҷтимоӣ ва сиёсӣ» донистанд ва таъкид карданд: «Оятуллоҳ Милонӣ воқеан эҳёгари ҳавзаи илмияи Машҳад буд ва ин ҳавза мадюни он марҳум аст».
Раҳбари Инқилоб Оятуллоҳ Милониро аз лиҳози фардӣ шахси мумтоз ва дорои виқору матонат ва дар айни ҳол тавозӯъ, вафодорӣ нисбат ба дӯстон ва бархурдор аз латофати рӯҳӣ ва завқи шеър тавсиф карданд ва афзуданд: «Он марҳум аз лиҳози илмӣ як муллои бузург буд, ки аз маҳзари алоқамандоне чун марҳум Ноинӣ ва марҳум Шайх Муҳаммад Ҳусайни Исфаҳонӣ баҳра бурда ва дар дарсу баҳси илмӣ хушбаён буд».
Ҳазрати Оятуллоҳ Хоманеӣ яке дигар аз ҷанбаҳои шахсиятии Оятуллоҳ Милониро аҳли сулук будани он марҳум шумурданд ва бо ишора ба ҳузури эшон дар матни қазоёи иҷтимоӣ ва сиёсии он замон гуфтанд: «Оқои Милонӣ дар даврони шурӯи муборизот дар авоили даҳаи чиҳиди шамси (солҳои 1960), ҳаққо яке аз рукнҳои Наҳзати Исломӣ буд».
Эшон дар поён изҳори умедворӣ карданд, ки баргузории ин ҳамоиш заминасози шиносонда шудани абъоди шахсиятии Оятуллоҳ Милонӣ ба мардум бошад.
