Таъкиди Миср бар «хатти қирмиз»-и ин кишвар дар қиболи масъалаи Фаластин

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Русия Ал-Явм, Бадр Абдулати, вазири хориҷаи Миср таъкид кард, ки миёни ин кишвар ва ҷунбиши Ҳамос ва дигар гурӯҳҳои фаластинӣ дар хусуси заминасозӣ барои интиқол ба марҳалаи дувуми оташбаси Ғазза иртибот ва ҳамкорӣ вуҷуд дорад.
Вай илова кард, ки кӯчонидани фаластиниҳо ҳамчунон хатти қирмизе аст, ки Абдулфаттоҳ Ас-Сисӣ, раиси ҷумҳури Миср онро тарсим кардааст. Ин кишвар ҳаргиз дар ҳеҷ зулме алайҳи миллати Фаластин мушорикат нахоҳад кард. Миср бо ҳар кӯчи иҷборӣ ё довталабонаи фаластиниҳо мухолиф аст.
Абдулати баён кард: «Исроил низ ба хубӣ аз усули Миср дар қиболи масъалаи Фаластин хабар дорад. Қоҳира дар хусуси гузаргоҳи Рафаҳ низ таъкид дорад, ки ин гузаргоҳ бояд аз ҳар ду самт ва на фақат аз як самт боз шавад.»
