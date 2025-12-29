Зеленский: Украина барои сулҳ омода аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Владимир Зеленский пас аз дидор бо Доналд Трамп дар Майами, тайи паёме дар саҳифаи худ дар Х аз вай ва тими музокироташ қадрдонӣ кард. Зеленский гуфт: «Аз Амрико барои ҳимояташ аз Украина ташаккур мекунам. Мо бо ҳам метавонем ба самти сулҳ гом бардорем».
Вай дар бораи ҷузъиёти дидораш афзуд: «Мо ҳамаи ҷанбаҳои тавофуқи сулҳро баррасӣ кардем ва ба натоиҷи қобили таваҷҷӯҳ даст ёфтем. Тавофуқ кардем, ки тазминҳои амниятӣ унсури калидӣ дар масири дастёбӣ ба сулҳи пойдор аст. Тимҳои мо аз аввали ҳафтаи оянда барои ниҳоӣ кардани маводди матраҳшуда дидор мекунанд. Ҳамчунин Трамп дар моҳи январ мизбони раҳбарони Украина ва Аврупо дар Вашингтон хоҳад буд».
«Дар бораи 90 дарсади масъалаҳо тавофуқ кардем» Раиси ҷумҳури Украина дар нишасти матбуотии муштарак бо Трамп гуфт, ки дар бораи 90 дарсади тарҳи сулҳи 20-бандӣ тавофуқ шудааст ва дар бахши низомӣ ва тазминҳои амниятӣ тавофуқи 100-дарсадӣ ҳосил шудааст. Вай дар бораи ҳамапурсӣ (референдум) гуфт: «Ҷомеаи мо бояд интихоб кунад ва раъй диҳад, зеро ин сарзамин мутааллиқ ба миллати мо ва наслҳои оянда аст».
Зеленский дар вокуниш ба гуфтаи Трамп, ки «Русия мехоҳад Украина муваффақ шавад», гуфт, ки ин изҳори назар каме ғайриинтизор буд, аммо нишондиҳандаи фазои мусбат барои музокирот аст.
