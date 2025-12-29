Таҳлилгари лубнонӣ: Қудрати низомӣ ва мушакии Эрон иртиқо ёфтааст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масира, Муҳаммад Ҳазима, таҳлилгари лубнонӣ таъкид кард, ки таҳаввулоти ахир ба сурати ошкоре нишон дод, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ба як қудрати стратегии таъсиргузор дар минтақа ва ҷаҳон табдил шудааст. Набардҳои ахир, ки бо ҳадафи таслим кардани Эрон ё заиф кардани ин кишвар ба роҳ афтода буд, шикаст хӯрданд.
Вай илова кард: «Режими саҳюнистӣ имрӯз як режими заиф ба шумор меравад, ки барои ҳифзи мавҷудият ва амнияти худ дар баробари қудрати рӯзафзуни Эрон талош мекунад. Ҷумҳурии Исломии Эрон қудрати мушакӣ ва низомии худро бозсозӣ кардааст. Саноати низомӣ ва мушакҳои баллистикии ин кишвар иртиқо ёфтааст, бавижа мушакҳое, ки метавонанд ба паноҳгоҳҳои зеризаминӣ нуфуз кунанд.»
Ҳазима тасреҳ кард: «Эрон метавонад мушакҳои худро аз мавқеъҳои мухталиф шиллик кунад ва ин масъала режими саҳюнистиро дар маърази хатар қарор медиҳад. Ҷойгоҳи байналмилалӣ ва стратегии дифоии Эрон тақвият шуда ва ҷанги ахир алайҳи ин кишвар низ мизони қудрати геополитикии ин кишвар ва таъсиргузории он бар амнияти минтақаро нишон дод. Ҳар гуна даргирии оянда бо Эрон барои тарафҳои таҷовузкор гарон хоҳад буд.»
