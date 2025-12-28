Нақшаҳои нави Эрон барои таҳияи моҳвораҳои санҷишӣ ва иртиботӣ

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Ваҳид Яздониён, раиси Пажӯҳишгоҳи кайҳонии Эрон дар барномаи телевизионӣ, ки имшаб пахш шуд, бо табрики дастовардҳои ахири саноати кайҳонии кишвар гуфт: «Саноати кайҳонии Эрон бавижа дар як солу ними гузашта ва дар давлати чаҳордаҳум бо шитоби бештаре дар масири тавсиа ҳаракат кардааст ва фардо се моҳвораи санҷишии бумӣ бо муваффақият партоб хоҳанд шуд».
Вай афзуд: «Ин моҳвораҳои санҷишӣ вазифаи мухобираи додаҳои тасвириро бар уҳда доранд, ки қудрати тафкики онҳо аз ҳудуди 15 метр то камтар аз 5 метр аст. Ин додаҳо метавонанд дар тайфи густурдае аз фаъолиятҳо, аз ҷумла кишоварзӣ, мудирияти манобеи об, поиши муҳити зист ва сайри ҳавзаҳои корбурдӣ мавриди истифода қарор гиранд ва ба маҷмӯи моҳвораҳои бумии кишвар афзуда хоҳанд шуд».
Раиси Пажӯҳишгоҳи кайҳонии Эрон бо ишора ба тафовути ин моҳвораҳо бо намунаҳои пешин изҳор дошт: «Ин моҳвораҳо дар мадори LEO ва дар фосилаи ҳудуди 500-километрӣ аз сатҳи замин қарор мегиранд. Ҳар моҳвора аз зерсистемаҳои мутааддиде ташкил шуда, ки тамомии онҳо бо иттико ба тавони дохилӣ тарроҳӣ, сохта ва тавсиа ёфтаанд. Яке аз муҳимтарин пешрафтҳо дар ин моҳвораҳо, иртиқои қудрати тафкики тасвирҳо аст; ба тавре ки дар гузашта моҳвораҳое бо тафкики 20 метр сохта мешуд, аммо акнун бо таъкиди Вазорати иртиботот ва фанноварии иттилоот ва рӯйкарди сервисмеҳвар шудани партобҳо, тамаркуз бар афзоиши даққати тасвирҳо қарор гирифтааст».
Яздониён идома дод: «Имрӯз ба қудратҳои тафкике расидаем, ки ба тадриҷ барои корбурдҳои кишоварзӣ ва саноатӣ дар кишвар қобили истифода ҳастанд. Умри муфиди ин моҳвораҳо низ байни ду то панҷ сол аст, ки мутобиқи стандартҳои ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад ва умедворем пас аз партоб, шоҳиди афзоиши умри амалиётии онҳо бошем».
Вай бо ишора ба нақшаҳои ояндаи Пажӯҳишгоҳи кайҳонӣ гуфт: «Рӯйкарди хадамотмеҳвар будани моҳвораҳо ба сурати ҷиддӣ дар дастури кор қарор дорад. Ин се моҳвораи санҷишӣ бо сармоягузории бахши хусусӣ сохта шудаанд ва ҳадафи мо тақвияти занҷираи арзиши иқтисоди фазо бо таъкиди Раиси ҷумҳур ва Вазири иртиботот ва афзоиши нақшофаринии бахши хусусӣ аст».
Раиси Пажӯҳишгоҳи кайҳонии Эрон ҳамчунин ба барномаҳои кишвар дар ҳавзаи моҳвораҳои иртиботӣ ишора кард ва гуфт: «Дар идомаи партоби муваффақи моҳвораи иртиботии Наҳид дар тобистони имсол ҳамчун нахустин моҳвораи иртиботии кишвар, тарроҳӣ ва сохти моҳвораи иртиботии «Наҳид-3» низ дар дастури кор қарор дорад ва барномаҳои муфассале дар ин ҳавза дунбол мешавад».
