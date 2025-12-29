Эътирозҳои густурда дар Могадишо алайҳи иқдоми режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масираи Яман, муътаризон бо сар додани шиорҳо таъкид карданд, ки Сомалӣ кишвари воҳид ва ғайриқобили тақсим аст ва ҳар гуна талош барои таҳмили воқеияти сиёсии ҷадид аз тариқи ба расмият шинохтанҳои ғайриқонунӣ, бо мухолифати мардум ва давлат рӯбарӯ хоҳад шуд.
Ширкаткунандагон дар ин таҷаммӯъ эълон карданд, ки иқдоми ахири режими саҳюнистӣ ба манзилаи дахолати ошкор дар умури дохилии Сомалӣ маҳсуб мешавад ва дар ростои иҷрои тарҳҳои хориҷӣ барои бесуботкунии амният ва оромиш дар минтақаи Шохи Африқо ва Баҳри Сурх сурат гирифтааст.
Тазоҳуркунандагон ҳамчунин аз давлати федералии Сомалӣ хостанд, то мавқеи қатъӣ дар баробари ин иқдом иттихоз карда ва дар арсаҳои сиёсӣ, дипломатӣ ва ҳуқуқӣ монеи ҳар гуна талош барои таҷзияи хоки Сомалӣ шаванд.
Онон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ниҳодҳои минтақавӣ низ хостанд ба ҳокимияти Сомалӣ эҳтиром гузошта ва ҳар гуна эътирофоти якҷонибаи муғойир бо қавонин ва қатъномаҳои байналмилалиро рад кунанд.
Расонаҳои Сомалӣ гузориш доданд, ки ин эътирозҳо бозтобдиҳандаи иҷмои густурдаи мардумӣ алайҳи тарҳҳои таҷзияталабона буда ва афкори умумии Сомалӣ ҳар гуна ҳузур ё нуфузи режими саҳюнистиро дар кишвар таҳдиди мустақим алайҳи амнияти миллӣ ва амнияти минтақа қаламдод мекунад.
Ин таҳаввулот дар шароите рух медиҳад, ки мавқеъҳои минтақавӣ алайҳи ҳар гуна таарруз ба ваҳдати Сомалӣ рӯ ба афзоиш аст ва коршиносон дар бораи паёмадҳои хатарноки иқдомҳои режими саҳюнистӣ дар Шохи Африқо ҳушдор додаанд; паёмадҳое, ки метавонад суботи минтақа ва амнияти киштиронии байналмилалӣ дар Баҳри Сурх ва Халиҷи Аданро таҳти таъсир қарор диҳад.
Your Comment