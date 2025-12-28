Ҳамкориҳои дарёии Эрон, Чин ва Русия вориди тамрини «гарм» шудааст

Ба гузориши хабарнигори АБНА, амир дарёдор Шаҳрам Эронӣ, фармондеҳи Неруи дарёии Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар гуфтугӯ бо радиои «Гуфтугӯ» бо ташреҳи охирин таҳаввулоти размоишҳои байналмилалӣ ва мураккаби дарёӣ, аз густариши ҳамкориҳои дарёии Эрон бо кишварҳои мухталиф ва иртиқои ҷойгоҳи Ҷумҳурии Исломӣ дар арсаи байналмилалӣ хабар дод.
Фармондеҳи Неруи дарёии Артиш бо ишора ба баргузории як размоиши мураккаби дарёӣ дар ояндаи наздик гуфт: «Ин размоиш бо мушорикати чанд кишвари узв ва ба мизбонии Африқои Ҷанубӣ баргузор мешавад ва навгурӯҳи 103-и Неруи дарёии Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар масири эъзом ба маҳалли размоиш қарор дорад».
Вай афзуд: «Юнитҳои ширкаткунанда ҳудуди як ҳафта то даҳ рӯз дар минтақа мустақар хоҳанд буд ва тамринҳои пешбинишуда дар уқёнус анҷом мешавад, ки фурсати бисёр муносиб барои иртиқои тавони амалиётӣ ва ҳамоҳангии дарёӣ ба шумор меояд».
Амир дарёдор Эронӣ ҳамчунин бо ишора ба размоишҳои мураккаби дарёии Эрон, Чин ва Русия, ки тайи солҳои ахир ба мизбонии Неруи дарёии Артиш дар соҳилҳои ҷанубии кишвар баргузор шудааст, изҳор дошт: «Меҳвари аслии ин размоишҳо таъмини амнияти дарёнавардӣ, ҳифозат аз хатҳои киштиронӣ ва иҷрои гаштҳои муштараки дарёӣ аст». Ба гуфтаи вай, ин размоиши сеҷониба аз соли гузашта бо тавофуқи кишварҳои ширкаткунанда, пазирои ҳузури нозирон ва мушорикати кишварҳои дигар низ шудааст.
Фармондеҳи Неруи дарёии Артиш тасреҳ кард: «Соли гузашта шаш кишвар ҳамчун нозир дар ин размоиш ҳузур доштанд ва пешбини мешавад имсол ҳадди ақал 12 кишвар дар қолаби нозир мушорикат дошта бошанд».
Вай афзуд: «Дар давраҳои гузашта кишварҳои минтақавӣ, аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, Озарбойҷон ва Қазоқистон ҳузур доштанд ва имсол низ кишварҳое монанди Индонезия ба ҷамъи ширкаткунандагон илова мешаванд, ки нишондиҳандаи иртиқои сатҳ ва эътибори ин размоиш аст».
Амир дарёдор Эронӣ бо ишора ба иртиқои кайфии тамринҳои размоишӣ гуфт: «Тамринҳо, ки пештар умдатан дар ҳавзаи имдоду наҷот, эйминии шиноварҳо ва амалиётҳои дарёӣ буд, акнун ба сатҳи болотаре расида ва тамринҳои амалиётии пешрафтатар мавсум ба „тамринҳои гарм“ низ дар барнома қарор гирифтааст».
Вай яке аз дастовардҳои муҳими ин размоишҳоро эҷоди «забони муштараки амалиётӣ» донист ва гуфт: «Ин ибтикор ба пешниҳоди Ҷумҳурии Исломии Эрон тадвин шуда ва бар асоси он, юнитҳои чандмиллатӣ метавонанд ба сурати комилан муштарак амалиёт анҷом диҳанд; ба гунае ки неруҳое аз кишварҳои мухталиф, бо вуҷуди тафовути забони модарӣ, дар як маъмурияти воҳид ҳамоҳанг амал мекунанд».
Фармондеҳи Неруи дарёии Артиш дар бахши дигаре аз ин гуфтугӯ, размоишҳои байналмилалӣ ва минтақавиро абзори муҳим барои тақвияти ҳамкориҳои дарёӣ ва дипломатияи дифоӣ донист ва афзуд: «Ин размоишҳо илова бар намоиши парчам ва тавони дифоии кишвар, ҳомили паёмҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва амниятӣ ҳастанд ва заминасози тавсиаи таомулот дар ҳавзаи иқтисоди дарё, гардишгарӣ ва ҳамкориҳои саноатӣ ва омӯзишӣ мешаванд».
Вай таъкид кард: «Ҳузури юнитҳои низомии кишварҳо дар бандарҳои якдигар, эътимоди мутақобилро афзоиш медиҳад ва бистари муносибе барои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва дарёмеҳвар фароҳам мекунад. Ҳамчунин ин таомулот мӯҷиби афзоиши амнияти дарёӣ ва тақвияти ҷойгоҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар муодилаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ мешавад».
Амир дарёдор Шаҳрам Эронӣ дар поён бо баёни ин ки ин ҳамкориҳо пуштвонаи амалиётӣ барои Неруи дарёии Артиш дар обҳои дурдаст ба шумор меравад, гуфт: «Дастовардҳои ин размоишҳо, чӣ дар ҳавзаи дифоӣ ва чӣ ғайридифоӣ, бисёр густурда ва таъсиргузор аст ва нақши муҳиме дар тавсиаи Неруи дарёӣ ва таъмини пойдори амнияти дарёӣ ифо мекунад».
