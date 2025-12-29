Макрон: Париж дар моҳи январ мизбони нишасти ҳомиёни Украина хоҳад буд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз ТАСС, Эммануэл Макрон, раиси ҷумҳури Фаронса эълон кард, ки «Эътилофи довталабон» аввали моҳи ояндаи мелодӣ нишасти дигареро дар Париж баргузор хоҳад кард.
Макрон дар паёме дар шабакаи иҷтимоии Х навишт: «Аввали январ, кишварҳои узви Эътилофи довталабонро дар Париж гирди ҳам хоҳем овард, то мизон ва наҳваи мушорикати кишварҳо дар ҳимоят аз Украинаро мушаххас кунем».
Раиси ҷумҳури Фаронса ҳамчунин таъкид кард, ки музокирот барои дастёбӣ ба тазминҳои амниятӣ пешрафт доштааст.
Пештар рӯзномаи «Файненшл Таймз» дар 26-уми декабр ба нақл аз як мақоми аврупоӣ, ки номаш фош нашудааст, гузориш дод, ки кишварҳои узви «Эътилофи довталабон» қасд доранд моҳи оянда даври ҷадиди гуфтугӯҳо дар бораи ҳаллу фасли бӯҳрони Украинаро баргузор кунанд.
Музокироти сулҳи Украина бо миёнҷигарии Кохи Сафед идома дорад ва раисони ҷумҳури Украина ва Амрико шаби гузашта дар Майами дидор ва натоиҷи ин дидорро мусбат эълон карданд.
