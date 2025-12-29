Ифшои нақшаи режими Ҷавлонӣ барои эҷоди ошӯб дар Сурия

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маълума, як манбаи амниятии суриягӣ эълон кард, ки режими Ҷавлонӣ талош кард масири эътирозҳои мусолиматомези рӯзи гузашта дар шаҳри Ҷаблахро мунҳариф карда ва дар дохили ин эътирозҳо ошӯб бапо кунад.
Вай илова кард: «Режими Ҷавлонӣ қасд дорад ваҷҳаи эътирозҳои мусолиматомез алайҳи худро дар Сурия назди афкори умумӣ хадшадор карда ва онро хушунатомез ҷилва диҳад.»
Ин манбаъ баён кард: «Шахсе ба номи Абубадр ал-Ҳимсӣ, ки дар хидмати амнияти сиррии режими Ҷавлонӣ пост дорад, аз теъдоде аз унсурҳои таҳти амри худ хост бо либосҳои шаҳрвандӣ вориди сафҳои муътаризон шуда ва ба самти унсурҳои Ҷавлонӣ ҳамлавар шаванд.»
Вай баён дошт: «Ин харобкориҳо бино ба дастури Мазҳар ал-Вайс, вазири додгустарии режими Ҷавлонӣ сурат гирифт. Ал-Ҳимсӣ як гурӯҳаки мусаллаҳро дар ҳумаи Ҷаблах ва Ҳимс таҳти ихтиёр дорад ва номи вай дар хусуси кушторҳои ахири минтақаи соҳили Сурия матраҳ шуда буд.»
Рӯзи гузашта манбаъҳои маҳаллӣ аз тирандозии нерӯҳои Ҷавлонӣ ба самти муътаризон дар майдони Ал-Азҳарӣ дар шаҳри Лозиқия хабар доданд. Ҳамчунин чанд тан аз шаҳрвандон дар пайи ҳамлаи нерӯҳои Ҷавлонӣ ба тазоҳуркунандагон дар Води-аз-Заҳаб ва Аз-Заҳро дар шаҳри Ҳимс маҷрӯҳ шуданд.
Нерӯҳои Ҷавлонӣ илова бар тирандозӣ бо силоҳи сард низ дар бархе минтақаҳо ба самти муътаризон ҳамлавар шуданд. Манбаъҳои маҳаллии Сурия ҳамчунин хабар доданд, ки дар пайи тирандозӣ ва даргириҳо дар майдони Ал-Азҳарӣ дар шаҳри Лозиқия даҳҳо нафар аз муътаризон маҷрӯҳ шуданд.
