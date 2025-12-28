Ифшои нақшаи режими саҳюнистӣ барои Сомалиленд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки ҳадафи ин режим аз ба расмият шинохтани Сомалиленд ва ҷудоии он аз кишвари Сомали, интиқоли иҷбории сокинони Навори Ғазза ба ин минтақа аст.
Ин иқдоми Тел-Авив бо мавҷи густурдаи мухолифатҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ рӯ ба рӯ шудааст.
Гидеон Саар, вазири умури хориҷаи режими саҳюнистӣ рӯзи ҷумъа эълом кард, ки ин режим ва Сомалиленд тавофуқномае барои барқарории равобити дипломатии комил имзо кардаанд, ки шомили таъини сафирон ва ифтитоҳи сафоратхонаҳо мешавад.
Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ дар тамоси видеоконфронсӣ бо Абдураҳмон Муҳаммад Абдуллоҳ, раиси ҷудоихоҳони Сомалиленд, аз ӯ барои сафар ба сарзаминҳои ишғолӣ даъват кард.
Ҷудоихоҳони Сомалиленд дар соли 1991 истиқлоли худро аз Сомали эълом карданд, аммо то кунун ҳеҷ кадом аз кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид онҳоро ба расмият нашинохтааст. Ҷудоихоҳони Сомалиленд бахши шимолии Сомалиро дар ихтиёр доранд.
