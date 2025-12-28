Шумориши маъкус барои оғози маъмурияти 3 моҳвораи эронӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Вазорати иртиботот ва фанноварии иттилоот; се моҳвораи бумии «Поё», «Зафар-2» ва намунаи дувуми «Кавсар», фардо (якшанбе, 7-уми дай моҳ), бо истифода аз моҳворабари «Союз» аз пойгоҳи кайҳонии «Восточний»-и Русия ба фазо партоб мешаванд; маъмурияте, ки дар чорчӯби барномаи тавсиаи корбурдҳои кайҳонии Вазорати иртиботот ва бо ҳадафи тақвияти хадамоти санҷиш аз дур ва тавсиаи корбурдҳои додамеҳвар иҷро хоҳад шуд.
Дар ҳамин росто, рӯйдоди пахши зиндаи ин маъмурияти кайҳонӣ бо ҳузури Вазири иртиботот ва фанноварии иттилоот дар маҳалли Конуни парвариши фикрии кӯдакону наврасон ва бо мушорикати нухбагони донишгоҳӣ, донишҷӯён ва намояндагони марказҳои илмию тахассусӣ баргузор мешавад. Ин рӯйдод бо тамаркуз бар табйини дастовардҳои саноати кайҳонии кишвар, заминасози тақвияти умед ва ангеза дар миёни насли ҷавон ва ояндасози Эрон хоҳад буд.
Ин партоб, ки дар мадори наздики Замин ва дар баландии ҳудуди 500-километрӣ анҷом мешавад, яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои кайҳонии кишвар дар соли ҷорӣ ба шумор меравад ва имкони баҳрабардории ҳамзамон аз чанд моҳвораи бумиро дар ҳавзаҳои мутанаввеи хадамотӣ, зерсохторӣ ва мудириятӣ фароҳам мекунад.
Поё; моҳвораи санҷиш аз дур бо даққати тасвирбардории боло Ба гузориши Созмони кайҳонии Эрон, моҳвораи «Поё» (ки бо номи «Тулуъ-3» низ шинохта мешавад) бо мушорикати Саноати электроникаи Эрон тарроҳӣ ва сохта шуда, ки дар радифи моҳвораҳои санҷиш аз дур қарор дорад ва бо вазни ҳудуди 150 кг, аз ҷумлаи пешрафтатарин моҳвораҳои тасвирбардории сохти дохил маҳсуб мешавад. Ин моҳвора қобилияти тасвирбардорӣ бо даққати ҳудуди 5 метр дар ҳолати тактайфӣ ва 10 метр дар ҳолати рангӣ дорад ва барои корбурдҳое ҳамчун мудирияти манобеи об, кишоварзӣ, поиши муҳити зист, харитабардорӣ ва расади мухотироти табиӣ тарроҳӣ шудааст.
Зафар-2; насли ҷадиди моҳвораи донишгоҳӣ бо маъмуриятҳои иртиқоёфта Моҳвораи «Зафар-2» нусхаи такомулёфтаи моҳвораи «Зафар» аст, ки бо мушорикати Донишгоҳи илм ва санъати Эрон тарроҳӣ ва сохта шуда ва дар класси вазнии ҳудуди 100 то 135 кг қарор дорад. Ин моҳвора бо баҳрагирӣ аз зерсистемаҳо ва маҳмулаҳои иртиқоёфта, маъмуриятҳое дар ҳавзаи санҷиш аз дур ва ҷамъоварии додаҳои корбурдӣ барои поиши манобеи табиӣ ва мудирияти сарзаминро дунбол мекунад.
Кавсари иртиқоёфта; тамаркуз бар додаҳои кишоварзӣ ва интернети ашё Нусхаи дувуми моҳвораи «Кавсар» ҳамчун идомаи наслҳои пешини ин хонаводаи моҳвораӣ, бо ҳадафи ҷамъоварии додаҳои амалиётӣ, поиши заминҳои кишоварзӣ ва пуштибонӣ аз корбурдҳои марбут ба интернети ашё (IoT) тавсиа ёфтааст. Ин моҳвора нақши мукаммалро дар манзумаи моҳвораҳои додамеҳвари кишвар ифо менамояд.
Қадаме дар масири тавсиаи корбурдҳои кайҳонии кишвар Партоби ҳамзамони ин се моҳвораи бумӣ, нишондиҳандаи ҳаракати ҳадафманди барномаи кайҳонии кишвар ба самти тавсиаи корбурдҳои амалии фанноварии кайҳонӣ дар ҳавзаҳои иқтисодӣ, зистмуҳитӣ ва мудириятӣ аст. Додаҳои ҳосил аз ин маъмуриятҳо метавонад ба беҳбуди раванди тасмимсозӣ, афзоиши даққати поиш ва иртиқои баҳраварӣ дар бахшҳои мухталиф кумак кунад. Пас аз истиқрори моҳвораҳо дар мадор ва оғози баҳрабардории амалиётӣ, иттилооти такмилӣ дар бораи амалкард ва натоиҷи ин маъмуриятҳо эълом хоҳад шуд.
