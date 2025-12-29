Наим Қосим: Халъи силоҳ як лоиҳаи исроилӣ-амрикоӣ аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Манор, Шайх Наим Қосим гуфт: "Ҳоҷӣ Абусалим аз замони ҷавонӣ дар масири Исломи асил гом бардошт. Шӯрои Ҳизбуллоҳ ӯро ба ҳайси намояндаи Ҳизбуллоҳ дар минтақаи Баалбак-Ҳермел аз соли 1992 то 1996 ва аз соли 2000 то 2005 интихоб кард".
Вай афзуд: "Аввалин улгуҳои Абусалим Ёғӣ Оятуллоҳ Сайид Муҳаммад Боқири Садр, Имом Сайид Мӯсо Садр, Имом Хумайнӣ ва Имом Хоманаӣ буданд". Дабири кулли Ҳизбуллоҳ бо ишора ба рӯйкарди муқовиматии Абусалим, аз ӯ ҳамчун фармондеҳи майдонӣ ном бурд, ки тамоми зиндагии худро вақфи мардум, бавижа фуқаро ва ҳимоят аз муҷоҳидон кард.
Вай дар идома гуфт: "Лубнони имрӯз дар конуни тӯфон ва бесуботӣ аст ва далели он Амрикои золим ва душмани исроилӣ мебошад. Ҳамлаҳо ба Лубнон бо вуҷуди оташбаси соли 2024 мутаваққиф нашудааст. Амрико дар Лубнон аз соли 2019 дар ростои нобудии иқтисоди Лубнон ҳаракат кардааст".
Шайх Наим Қосим таъкид кард: "Халъи силоҳ як лоиҳаи «исроилӣ»-амрикоӣ аст, ҳатто агар дар ин марҳала онро «инҳисори силоҳ» биноманд. Ин ки дам аз инҳисори силоҳ зада шавад модоме ки ҳамлаҳои Исроил идома дорад, ба ин мафҳум аст, ки шумо барои Исроил кор мекунед. Халъи силоҳ бахше аз лоиҳаи эҷоди фитна миёни муқовимат ва мардум ва тадовуми ишғоли панҷ нуқтаи ҷануби Лубнон аст".
