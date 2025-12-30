Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз ТАСС, Вадим Гигин, намояндаи маҷлиси Беларус, эълом кард, ки ҳамлаи артиши Украина ба иқоматгоҳи Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, қадаме бузург ба сӯи фурӯпошии режими ҳоким бар Киев аст. Вай дар Телеграм навишт: "Суханронии густохонаи Зеленский дар маросими Мавлуди Исо дар воқеъ як таҳдиди мустақим буд."
Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Русия, гуфт, ки Украина бо истифода аз 91 паҳпод ба иқоматгоҳи президент дар минтақаи Новгород ҳамлаи террористӣ анҷом додааст. Ин ҳамла дар ҳоле сурат гирифт, ки пас аз дидори Зеленский бо Доналд Трамп умедҳо ба сулҳ бештар шуда буд. Мақомоти рус Лондонро низ ба даст доштан дар ин ҳамла муттаҳам мекунанд.
