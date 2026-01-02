Ёвагӯии ҷадиди Трамп алайҳи Эрон бо адабиёти риёкорона

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Ал-Ҷазира", Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар ҳоле имрӯз бо адабиёти густохона ва риёкорона муддаии ҳимоят аз эътирозҳои мусолиматомез дар бархе шаҳрҳои Эрон шудааст, ки чанде қабл дар вокуниш ба тазоҳуроти густарда алайҳи худаш дар саросари Амрико, видеои сохташуда бо ҳуши маснуиро мунташир кард, ки дар он Трамп мӯътаризонро бо "моеи қаҳваранг" аз ҳавопаймои ҷангӣ бомбаборон мекунад.
Трамп дар шабакаи "X" навишт: "Мо дар ҳоли омодабоши комил ҳастем ва барои иқдом омодаем."
Лориҷонӣ, дабири Шӯрои олии амнияти миллӣ дар вокуниш ба ин мавзеъгирии Трамп эълон кард: "Бо мавзеъгирии мақомоти исроилӣ ва Трамп, пушти саҳнаи моҷаро рӯшан шуд. Мо мавзеи касбаи мӯътаризро аз омилони тахрибгар ҷудо медонем ва Трамп бидонад дахолати Амрико дар ин масъалаи дохилӣ баробар аст бо баҳамрехтагии кулли минтақа ва ҳадми манофеи Амрико. Мардуми Амрико бидонанд моҷароҷӯиро Трамп шурӯъ кард. Мороқиби сарбозони худ бошанд."
