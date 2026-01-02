Иддаои режими Ҷавлонӣ дар бораи хунсо кардани тарҳи ДИИШ барои ҳамла ба маросими соли нав

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории расмии Сурия (SANA), дар ин баёния омадааст: «Дар чаҳорчӯби талошҳои мудовим барои мубориза бо терроризм ва пас аз расади дақиқи таҳаррукоти ҳастаҳои террористии ДИИШ, иттилооте дар мавриди қасди ин гурӯҳ барои анҷоми амалиёти интиҳорӣ ва ҳамла ба калисоҳо ва маконҳои таҷаммӯи ғайринизомиён дар ҷашнҳои соли нав ба даст омад.»
Ин вазоратхона эълон кард, ки иқдомоти амниятии шадид, аз ҷумла тақвияти ҳифозат дар атрофи калисоҳо ва эҷоди постгоҳҳои бозрасиро иттихоз кардааст. Дар идомаи баёния омадааст, ки дар ҷараёни бозрасӣ дар минтақаи Бой-ул-Фараҷи Ҳалаб, як тан аз нерӯҳои амниятӣ ба дасти як террорист ба шаҳодат расид ва террористи мазкур худро мунфаҷир карда, ду нерӯи дигарро захмӣ намуд.
