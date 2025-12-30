Вокуниши Ансоруллоҳ ба таҳаррукоти Иморот ва Арабистони Саудӣ дар ҷануби Яман

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маёдин, генерал Обид Ал-Савр, яке аз масъулони Ансоруллоҳ, таъкид кард: "Санъо таҳаввулоти ҷануби Яманро аз наздик зери назар дорад ва бо ҳар гуна таҷовуз алайҳи ин кишвар мухолиф аст." Вай афзуд: "Он чизе, ки дар ҷануб рух медиҳад, як тавтиаи иморотӣ-саудӣ бо дастури Амрико ва режими саҳюнистӣ аст."
Ал-Савр баён дошт, ки Арабистони Саудӣ мехоҳад назорати вилояти Ҳазрамавтро барои интиқоли нафт тавассути баҳри Араб ба даст гирад ва Иморот низ ба дунболи назорат бар бандарҳои ҷануби Яман аст. Дар ҳафтаҳои ахир даргириҳо миёни муздурони Иморот ва Саудӣ дар минтақаҳои шарқӣ ва ҷанубӣ, бавижа Ҳазрамавт ва Ал-Маҳра, шиддат гирифтааст.
