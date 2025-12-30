Муздурони Иморот: "Ҳамлаи Арабистони Саудӣ ба Яман таҷовузкорона буд"

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маёдин, Ҳонӣ бин Брейк, муовини раиси Шӯрои интиқолии ҷануби Яман (вобаста ба Иморот) гуфт: "Арабистони Саудӣ расман ба Ҳазрамавт ва бандари ғайринизомии он таҳти баҳонаҳои воҳӣ таҷовуз кард." Ин суханон дар вокуниш ба ҳамлаи субҳи имрӯзи эътилофи Саудӣ ба бандари Ал-Мукалло, маҳалли истиқрори нерӯҳои вобаста ба Иморот, баён шудааст.
Рашод Ал-Алимӣ, раиси Шӯрои раёсати ҷумҳурӣ (таҳти ҳимояти Саудӣ) низ чанд соат пеш таъкид кард: "Нақши Иморот алайҳи миллати Яман дар ростии ҳимоят аз шӯришиён аст. Мо лағви тавофуқномаи дифоии муштарак бо Иморотро эълом мекунем ва нерӯҳои онҳо бояд тайи 24 соат аз Яман хориҷ шаванд."
