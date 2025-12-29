Чашми тамаъи Исроил ба мавқеъҳои стратегии Сомалиленд

Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи «Маарив» ба нақл аз як манбаи низомии саҳюнистӣ гузориш дод, ки раиси хадамоти ҷосусии Моссад тайи солҳои гузашта иқдомҳое барои тақвияти равобит миёни Телавив ва Сомалиленд анҷом додааст.
Вай афзуд, ки Сомалиленд мавқеъҳои стратегии муҳиме монанди бандар ва фурудгоҳ дорад; фурудгоҳе, ки тӯлонитарин хатти парвозро дар Африқо дар ихтиёр дорад. Ин манобеъ гузинаҳои амалиётии бештареро пеши рӯи режими саҳюнистӣ, бавижа дар қиболи Яман қарор медиҳад ва барои Телавив бисёр муҳим аст.
Ин манбаъ баён кард, ки раиси Моссад тайи солҳои гузашта иртибототи наздике бо Абдурраҳмон Муҳаммад Абдуллоҳ, раиси ҷудоихоҳони Сомалиленд барқарор кардааст.
Лозим ба зикр аст, ки иқдоми ғайриқонунии режими саҳюнистӣ дар ба расмият шинохтани Сомалиленд мавҷи вокунишҳои манфиро миёни кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба дунбол доштааст.
