Посухи Бақоӣ ба таҳдиди Трамп: Шумо ҳаққи мудохила надоред

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Исмоил Бақоӣ дар "X" навишт: "Кофӣ аст корномаи тӯлонии иқдомоти сиёсатмадорони амрикоӣ барои «наҷоти мардуми Эрон» мурур шавад, то ба умқи «ҳамдилӣ»-и Амрико бо миллати Эрон пай барем; аз созмондиҳии кӯдатои 28-уми мурдоди соли 1332 алайҳи давлати мунтахаби доктор Муҳаммад Мусаддиқ бо таъмини молӣ ва таҷҳизи иғтишошгарон, то шиллик ба ҳавопаймои мусофирбарии Эрон дар соли 1367 ва куштори занону кӯдакони бегуноҳ бар фарози Халиҷи Форс, то ҳимояти ҳамаҷониба аз Саддом дар ҷанги 8-сола алайҳи эрониён, то ҳамдастӣ бо режими Исроил дар террору куштори эрониён ва ҳамла ба зерсохтҳои Эрон дар хурдоди 1404, ва албатта таҳримҳое, ки шадидтарин таҳримҳои таърих ном гирифтааст; ва имрӯз низ таҳдид ба ҳамла ба Эрон ба баҳонаи дилсӯзӣ барои эрониён бо нақзи фоҳиши муҳимтарин асли ҳуқуқи байналмилал!"
Вай гуфт: "Эрониён дар гуфтугӯ ва таомул бо якдигар барои ҳалли мушкилот, иҷозаи ҳеҷ гуна мудохилаи хориҷиро нахоҳанд дод."
