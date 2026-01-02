  1. Home
«Абдусалом»: Ақибнишинӣ дар баробари Исроил ва Амрико ҷуброннопазир аст

2 Январ 2026 - 16:16
News ID: 1768808
Source: ABNA
Раиси ҳайати миллии музокиракунандаи Яман, бо таъкид бар ҳимоят аз меҳвари муқовимат дар Фаластин, ҳушдор дод, ки ҳар гуна ақибнишинӣ дар баробари режими Исроил ва Амрико паёмадҳои ҷуброннопазир дорад.

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Ал-Масира", Муҳаммад Абдусалом, сухангӯи ҷунбиши Ансоруллоҳ гуфт, ки соли гузашта бо вуҷуди чолишҳо ва фидокориҳои фаровон, фурсатҳо ва таҳдидҳои ҷадиде барои миллати Яман шакл гирифтааст. Вай меҳвари Фаластинро ҳамчунон муҳимтарин ҷабҳаи муқобила бо душманони минтақавӣ ва фароминтақавӣ хонд ва таъкид кард, ки ҳимоят аз муқовимат идома дорад.

Абдусалом инчунин аз баста мондани фурудгоҳҳо ва бандарҳои Яман интиқод кард ва гуфт: «Ин иқдомот дар воқеъ як танбеҳи дастҷамъӣ барои мардуми Яман аст ва ҳеҷ тавҷеҳе барои идомаи он вуҷуд надорад.» Сухангӯи ҷунбиши Ансоруллоҳ илова кард, ки шартбандӣ рӯи идомаи таҷовуз ва муҳосира шикаст хӯрдааст ва натиҷае ҷуз хисоратҳои бештар нахоҳад дошт.

