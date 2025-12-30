Сардор Абдуллоҳӣ: Режими саҳюнистӣ омори зарбаҳои хӯрдаашро сонсур мекунад

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, генерал-майор Алӣ Абдуллоҳӣ бо хонаводаҳои генерал-майор Амиралӣ Ҳоҷиҷода ва сардор Али Бобохонӣ дидор ва гуфтугӯ кард.
Генерал Абдуллоҳӣ дар дидор бо хонаводаи шаҳид Ҳоҷиҷода зимни гиромидошти ёди шаҳидон гуфт: "Шуҷоат, шаҳомат ва тадбир аз вижагиҳои боризи ин шаҳиди бузургвор буд." Вай инчунин ба нақши муассири шаҳид Ҳоҷиҷода дар иртиқои тавони мушакии кишвар ишора кард.
Дар идомаи дидор бо хонаводаи шаҳид Бобохонӣ, вай ба шикасти душмани саҳюнистӣ ишора карда, тасреҳ намуд: "Маълумоте, ки мо аз сарзаминҳои ишғолӣ дорем, нишон медиҳад, ки режим зарбаҳои сахте дидааст, вале онҳоро пинҳон мекунад. Ин зарбаҳо боис шуд, ки режим ба таври якҷониба дархости оташбас кунад."
