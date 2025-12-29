Хашми Риёз аз иқдоми Телавив; «Натаняҳу девона аст»

Ба гузориши хабаргузории АБНА, як манбаъ дар дарбори подшоҳии Саудӣ дар гуфтугӯ бо шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ таъкид кард, ки иқдоми ин режим мабнӣ бар ба расмият шинохтани Сомалиленд хашми Риёзро барангехтааст.
Ин манбаъ илова кард, ки илова бар ин, раванди оддисозии равобит миёни Риёз ва Телавив сахттар шудааст. Ба расмият шинохтани Сомалиленд боис шуд масири оддисозии равобит дур шуда ва инзивои режими саҳюнистӣ дар минтақа бештар шавад.
Вай баён кард: «Таймоили Натаняҳу барои даври дувуми нахуствазирӣ боиси ташдиди танишҳои минтақавӣ мешавад. Вай дар дохили Исроил ва саросари минтақа таниш эҷод мекунад.»
Ин манбаъ тасреҳ кард: «Ҳадаф қарор додани амнияти миллии Миср, ки марзҳои дарёӣ дар Баҳри Сурх ва наздики гузаргоҳи Боб-ул-Мандаб бо Арабистони Саудӣ дорад, ва истодан муқобили тамоми кишварҳои арабӣ ва исломӣ, ки Сомалилендро ба расмият намешиносанд — аз ҷумла кишварҳое, ки созишномаи оддисозии равобитро имзо кардаанд, монанди Иморот, Баҳрайн, Марокаш ва Судон — як таҳдиди ошкор ба шумор меравад. Сиёсатҳои Телавив суботи Сомалиро ҳадаф қарор додааст. Натаняҳу монанди ҳамеша қавонини байналмилалиро зери по гузошт. Вай чӣ ҳиссе хоҳад дошт, вақте Арабистони Саудӣ аз ҷунбишҳои озодибахши Фаластин дар Канораи Бохтарӣ ва Навори Ғазза ва ҷунбишҳои озодибахш дар ҷануби Лубнон ҳимоят кунад? Оё ин иқдомро ба манзилаи эълони ҷанг хоҳад дид? Баъд аз ин иқдомҳо оё ҳанӯз ҳам аз оддисозии равобит ҳарф хоҳад зад? Чӣ девонагӣ.»
Your Comment