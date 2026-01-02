Юриши низомиёни режими саҳюнистӣ ба манотиқи мухталифи Каронаи Бохтарӣ

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Фаластин Ал-Явм", низомиёни исроилӣ бомдоди имрӯз ба чандин шаҳру рустои Каронаи Бохтарӣ юриш бурданд. Манобеи фаластинӣ эълон карданд, ки низомиёни исроилӣ ба Балъо дар шарқи Тулкарм ҳамла карданд. Ҳамзамон, манобеи маҳаллӣ аз вуруди нерӯҳои ишғолгар ба Ҳалҳул дар шимоли Ал-Халил хабар доданд.
Ҳамчунин нерӯҳои ишғолгар як мошини имдодии вобаста ба Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Фаластинро дар Ҷенин тавқиф карданд. Нерӯҳои ишғолгар дар ҷараёни юриш ба Ҳалҳул, ба як манзили маскунӣ юриш бурда ва чандин хонаи дигарро низ бозрасӣ карданд. Дар ҳамин ҳол, низомиёни исроилӣ ба Давро дар ҷануби Ал-Халил низ юриш бурдаанд.
Манобеи маҳаллӣ эълон карданд, ки низомиёни режими саҳюнистӣ дар ҷараёни юриш ба Ҳалҳул аз норинҷакҳои савтӣ истифода карда ва амалиёти юришу бозрасии манозил ҳамчунон идома дорад.
