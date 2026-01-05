Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз ТАСС, Алексей Пушков, раиси Комиссияи сиёсатҳои расонаии Маҷлиси федералии Русия таъкид кард, ки дастовардҳои Амрико дар қиболи Венесуэла мумкин аст дар ниҳоят ба як фоҷиа барои Доналд Трамп, раисиҷумҳури ин кишвар табдил шавад.
Вай афзуд: «Раисони ҷумҳури қаблии Амрико низ аз дастовардҳои худ дар Ироқ, Афғонистон ва Либия хушҳол буданд ва хеле зуд хабари пирӯзиҳои муваққати худро мунташир карданд, аммо ин пирӯзиҳо баъдан ба шикастҳо ва фоҷиаҳо табдил шуд; Амрико солиёни тӯлонӣ дар ин кишварҳо ғарқ шуда буд».
Ин сенатори рус таъкид кард: «Ҳамлаи Амрико ба Венесуэла ва рабудани раисиҷумҳури ин кишвар нақзи ошкори тамоми қавонини байналмилалӣ ба шумор меравад ва ёдовари иқдомоти империалистӣ дар қарни нуздаҳум аст. Амрико мафҳуми "Ғарби ваҳширо" муҷаддадан эҳё кард, чаро ки ҳар тавр хоҳад, рафтор мекунад».
Your Comment