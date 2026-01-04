Яман: Таҷовуз ба Венесуэла инъикоси қулдурии сиёсӣ ва хӯи ғоратгарии Амрикост

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Масира, Вазорати корҳои хориҷии Яман бо судури баёнияе эълом кард: «Мо таҷовузи Амрико ба Венесуэла ва рабудани Николас Мадуро, раиси ҷумҳури ин кишвар ва ҳамсарашро бо шадидтарин алфоз маҳкум мекунем».
Дар идомаи ин баёния омадааст: «Коре, ки Амрико анҷом додааст, нақзи ошкори маншури Созмони Милал, қавонини байналмилалӣ ва ҳокимият, субот ва тамомияти арзии Венесуэла аст. Ин иқдом идомаи таърихи тӯлонии дахолати Амрико дар умури дохилии кишварҳо, ба вежа дар Амрикои Лотин аст».
Вазорати хориҷаи Яман таъкид кард: «Таҷовузи Амрико ба Венесуэла мунъакискунандаи рӯйкарди мубтанӣ бар қулдурии сиёсӣ, истифода аз зӯр, қонуни ҷангал ва ғорати манобеи мардум аст».
