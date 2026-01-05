Сарвазири Дания: Трамп таҳдидҳои худро дар мавриди Гренландия қатъ кунад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Метте Фредериксен, Сарвазири Дания дар вокуниш ба изҳороти ахири Доналд Трамп дар мавриди харид ё илҳоқи ҷазираи Гренландия, таъкид кард, ки Амрико ҳеҷ ҳаққе барои тасарруф ё илҳоқи ҳеҷ як аз се қаламрави вобаста ба подшоҳии Дания надорад ва бояд аз ҳар гуна таҳдид ва фишори ғайриқонунӣ худдорӣ кунад.
Раисиҷумҳури Амрико имрӯз дар мусоҳиба бо "Атлантик" гуфт, ки Амрико пас аз Венесуэла, ба Гренландия низ ниёз дорад. Ӯ таъкид кард, ки Каракас мумкин аст охирин кишваре набошад, ки қурбонии мудохилаи Вашингтон мешавад.
Таҳлилгарон муътақиданд, ки ин мавзеъгирӣ намунаи дигаре аз рӯйкарди фишор ва мудохилаҷӯёнаи Вашингтон дар минтақаҳои ҳассос ва стратегии ҷаҳон ба шумор меояд.
Your Comment