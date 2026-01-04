Мухолифати намояндагони Конгресси Амрико бо иқдоми низомии Трамп дар Венесуэла

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Ҷек Рид, сенатори демократ ва ноиби раиси Кумитаи нерӯҳои мусаллаҳи Сенати Амрико эълом кард: «Трамп бидуни иҷозат, ҷангеро алайҳи як кишвари хориҷӣ оғоз кардааст. Он чизе ки рух дод, як шикасти фоҳиши қонуни асосӣ буд, зеро танҳо Конгресс ихтиёри эъломи ҷангро дорад, на раиси ҷумҳур».
Ин сенатор таъкид кард, ки тағйири хушунатомези низомҳо назми байналмилалиро заиф мекунад. Дар ҳамин ҳол, Айана Пресслӣ, узви Конгресс гуфт: «Бамбаборони Венесуэла ва рабудани Мадуро нақзи ошкори қонуни асосии Амрико ва қавонини байналмилалӣ аст. Иқдомоти Трамп ҷони амрикоиҳоро ба хатар меандозад».
Инчунин Сара Ҷейкобс, узви дигари Конгресс эълом кард, ки рабудани Мадуро бо ҳадафи тағйири низом ба ҳифозат аз мардуми Амрико кумаке нахоҳад кард. Вай хабар дод, ки ҳафтаи оянда Сенат дар бораи қатъномае барои ҷилавгирӣ аз иқдомоти низомӣ бидуни иҷозати Конгресс раъйгирӣ хоҳад кард. Меланӣ Стенсберӣ низ ин амалиётро ғайриқонунӣ хонд.
