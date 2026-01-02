Нахуствазири Лубнон: Ҳеҷ кас намехоҳад силоҳҳои Ҳизбуллоҳро ба дарё бирезад

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз "Спутник", Навоф Салом, нахуствазири Лубнон, рӯзи панҷшанбе таъкид кард, ки силоҳҳои Ҳизбуллоҳ бояд таҳти ихтиёри ҳамаи лубнониҳо ва тобеи тасмими давлат бошад.
Вай дар гуфтугӯ бо LBC, бо радди овозаҳо дар мавриди рехтани силоҳҳо ба дарё ё таҳвили онҳо ба Исроил, таъкид кард, ки давлат барои ҷилавгирӣ аз ташдиди таниш талош мекунад. Нахуствазири Лубнон гуфт, ки ҳеҷ хатаре барои аз сар гирифтани ҷанги дохилӣ дар Лубнон пешбини намекунад.
Навоф Салом бо баёни ин ки бозсозии Лубнон ба манобеи молӣ ниёз дорад, хотирнишон кард, ки Парлумон воми 250 миллион долларӣ аз Бонки Ҷаҳониро тасвиб кардааст ва интизор меравад пардохти он аз аввали имсол оғоз шавад. Вай бар тааҳҳуди давлат ба баргузории интихоботи парлумонӣ ва идомаи ислоҳот таъкид кард.
