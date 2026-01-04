Чин: Таҷовузи Амрико ба Венесуэла нақзи хатарноки қавонини байналмилалӣ аст

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Ҷазира, Чин таҷовузи низомии Амрико ба Венесуэларо ба шиддат маҳкум кард.
Дар баёнияи Вазорати корҳои хориҷии Чин дар ин хусус омадааст: «Мо амиқан шока шудаем ва истифодаи ошкори Амрико аз зӯр алайҳи як кишвари мустақил ва ҳадаф қарор додани раиси ҷумҳури онро ба шиддат маҳкум мекунем».
Ин вазоратхона таъкид кард: «Иқдоми султаҷӯёнаи Амрико нақзи хатарноки қавонини байналмилалӣ, таҷовуз ба ҳокимияти Венесуэла ва таҳдиде барои сулҳ ва амният аст. Мо қавиянд бо иқдоми Амрико мухолифем ва аз ин кишвар мехоҳем, ки ба қавонини байналмилалӣ пойбанд бошад ва нақзи ҳокимият ва амнияти сайри кишварҳоро мутаваққиф кунад».
Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико имрӯз эълом кард, ки кишвараш бо муваффақият як ҳамлаи густурда алайҳи Венесуэла анҷом дода ва муддаӣ шуд, ки Николас Мадуро ва ҳамсарашро боздошт кардааст. Иқдоме, ки бо вокуниш ва мухолифати густурда дар сатҳи байналмилал мувоҷеҳ шуд.
