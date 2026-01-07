Петро: Ба Трамп ангиштсанг ё нафт намедиҳем

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, Густаво Петро, раисиҷумҳури Колумбия дар паёме дар шабакаи Х эълон кард, ки Доналд Трамп дорои "мағзи пиру фартут" аст. Вай гуфт: "Трамп озодихоҳони воқеиро қочоқбар мебинад, зеро қарор нест мо ба ӯ ангиштсанг ё нафт бидиҳем".
Раисиҷумҳури Колумбия Трампро намоди сармоядории ҷаҳонӣ донист, ки ба далели ҳирси зиёд башариятро ба сӯи нобудӣ мебарад. Петро Трамп ва тими вайро ба ҷӯяндагони тилло дар даврони шаклгирии Амрико ташбеҳ кард. Вай вуҷуди кортели маводи мухаддир ба раҳбарии Николас Мадуро дар Венесуэларо рад кард ва гуфт: "Онҳо Мадуроро рабуданд то назорати нафти Венесуэларо ба даст бигиранд". Раисиҷумҳури Колумбия амрикоиҳо ва саҳюнистҳоро танҳо гурӯҳҳое дар ҷаҳон эълон кард, ки худро "қавми баргузида" медонанд.
