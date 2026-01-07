Боррел: Амрико дигар муттаҳиди Аврупо нест

ино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз торнамои "Известия", Ҷозеп Боррел, масъули пешини сиёсати хориҷии Иттиҳодияи Аврупо эълон кард, ки Амрико дигар муттаҳиди аслии ин иттиҳодия ба шумор намеравад. Вай афзуд: "Амрикоиҳо дигар наметавонанд рӯи аврупоиҳо ҳисоб кунанд. Мо дар ҳоли таҷриба кардани воқеиятҳои ҷадид ҳастем".
Ин дипломати аврупоӣ афзуд: "Кишварҳои аврупоӣ бояд амнияти худро бо абзорҳо ва тавони дохилии худ таъмин кунанд". Боррел ба таҳдидҳои Амрико алайҳи Гренландия ишора карда, гуфт: "Бархе афрод аз ин ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико нақши полиси ҷаҳониро бар уҳда гирифтааст, хушҳоланд. Агар туфангдорони Амрико дар Гренландия мустақар шаванд, чӣ бояд кард? Оё сирфан бояд бигӯем, ки тамомияти арзӣ бояд риоя шавад?".
Рӯйкарди тавсеаталабонаи давлати кунунии Амрико, ки ба сароҳат хоҳони илҳоқи бархе манотиқи худмухтор ё ҳатто кишварҳои мустақил ба хоки худ шудааст, беш аз ҳама давлатҳои ғарбиро нигарон кардааст. Трамп хоҳони илҳоқи Гренландия ва Канада ба хоки Амрико шудааст.
