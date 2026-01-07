Виткофф муддаии пешрафт дар музокироти сулҳи Украина шуд

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз ТАСС, Стив Виткофф, фиристодаи вижаи раисиҷумҳури Амрико, эълон кард, ки музокироти нишасти ҳомиёни Украина дар Порис дар заминаи тазминҳои амниятии дуҷониба ва тадвини барномаи иқтисодӣ барои бозсозии ин кишвар ба пешрафтҳое даст ёфтааст.
Виткофф дар паёме дар шабакаи иҷтимоии Х навишт: "Мо дар чанд меҳвари кории ҳаётӣ, аз ҷумла чаҳорчӯби тазминҳои амниятии дуҷониба ва як тарҳи рифоҳ ва шукуфоии иқтисодӣ, ба пешрафтҳои қобили таваҷҷуҳе даст ёфтаем".
Фиристодаи вижаи раисиҷумҳури Амрико идома дод: "Мо бо эътилоф ҳамназар ҳастем, ки тазминҳои амниятии пойдор ва ҳимояти ҷиддии иқтисодӣ, унсурҳои зарурӣ барои дастёбӣ ба сулҳи пойдор дар Украина ҳастанд ва дар ин масир ба ҳамкории муштарак идома хоҳем дод". Виткофф таъкид кард, ки Вашингтон ва шарикони он ҳамчунон талошҳои худро барои тақвияти амният ва суботи баландмуддат дар Украина дунбол хоҳанд кард. Музокироти кишварҳои ҳомии Украина рӯзи сешанбе дар Порис баргузор шуд.
