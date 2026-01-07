Вазири корҳои дохилии Венесуэла: Инқилоби боливарӣ зинда аст

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Раша Тудей, Диосдадо Кабейо, вазири корҳои дохилии Венесуэла эълон кард: "Миллати мо устувор истодааст". Вай афзуд: "Инқилоби боливарии мардуми Венесуэла зинда аст".
Вазири дохилаи Венесуэла хостори озодии Николас Мадуро, раисиҷумҳури рабудашудаи ин кишвар шуд ва гуфт: "Мо аз Делси Родригес ҳимоят мекунем ва ба Мадуро вафодор ҳастем". Вазири дохила аз ҷумлаи афроди бонуфуз бар нерӯҳои чапгаро дар ин кишвар аст, ки Амрико вайро дар феҳристи ҳадафҳои худ қарор додааст. Вашингтон ба шиддат нигарони аз даст додани назорати Каракас аст ва талош мекунад тавассути таъомул бо давлати Родригес, заминаи тағйири низоми сиёсиро фароҳам кунад. Раисиҷумҳури муваққати Венесуэла эълон карда, ки таслими Амрико намешавад ва ба муқовимат идома медиҳад.
