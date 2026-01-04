Муовини Мадуро раиси ҷумҳури муваққати Венесуэла шуд

Ба гузориши хабаргузории ABNA, хабаргузории Франс гузориш дод: Девони олии қонуни асосии Венесуэла ба «Делси Родригес», муовини Мадуро дастур дод, ки ба сурати муваққат ихтиёроти раиси ҷумҳури ин кишварро бар уҳда гирад.
Дар ҳамин ҳол, Вазорати корҳои хориҷии Бразилия эълом кард: «Дар ғайби Николас Мадуро, ки дар Амрико боздошт шудааст, Родригесро ба унвони раиси ҷумҳури интиқолии ин кишвар ба расмият мешиносем».
Ин вазоратхона ҳамчунин таъкид кард: Кишварҳои Амрикои Лотин ва ҳавзаи Кариб нишасти фавқулодаеро барои таъйини мавқеи муштарак дар баробари ҳамлаи Амрико ба Венесуэла баргузор хоҳанд кард.
