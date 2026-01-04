Иддаои вазири ҷанги Амрико: Трамп шурути идораи Венесуэларо таъйин мекунад

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико дар гуфтугӯ бо шабакаи CBS эълом кард: «Ин раиси ҷумҳур Трамп аст, ки шурути идораи умури Венесуэларо таъйин мекунад. Мо назорати он чизеро, ки дар марҳилаҳои баъдӣ дар Венесуэла рух хоҳад дод, дар ихтиёр хоҳем дошт».
Вай бидуни ном бурдан аз кишвари хос эълом кард, ки кишварҳои хориҷӣ ҳеҷ гуна ҷойгоҳе дар нимкураи Амрико нахоҳанд дошт.
Ин дар ҳоле аст, ки Делси Родригес бо радди ин изҳорот гуфт: «Венесуэла мустамликаи ҳеҷ кишваре нахоҳад шуд. Мо омодаи дифоъ аз Венесуэла бо тамоми тавон ҳастем ва ба мардуми кишварамон мегӯям, ки давлати мустақар вуҷуд дорад. Мо иҷозаи ҳеҷ гуна таҷовузи низомиро нахоҳем дод ва истиқлоли худро дар баробари ҳамаи қудратҳои истеъморгар ҳифз хоҳем кард».
