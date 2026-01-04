Трамп: Баъд аз Мадуро, Амрико бар Венесуэла ҳукумат хоҳад кард

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз NPR, суханронии Трамп дар бораи таҷовузи низомӣ оғоз шуд. Президенти Амрико гуфт: «Мо пеш аз ҳамла ба иқоматгоҳи Мадуро, барқи шаҳри Каракасро қатъ кардем. Мо омодаи ҳамлаи густурдатар ҳастем. Ҳадаф боздошт ва овардани Мадуро ва ҳамсараш барои муҳокима буд».
Ӯ идома дод: «Мадуро дар торикии шаб боздошт шуд. Мо тавони низомии Венесуэларо фалаҷ кардем. Мо қасд дорем то замони интиқоли амни қудрат бар Венесуэла ҳукумат кунем ва интихобот баргузор хоҳем кард».
Ширкатҳои нафтии Амрико ба Венесуэла мераванд ва пул ба даст меоранд
Трамп афзуд: «Вертолётҳо ва ҳавопаймоҳои зиёде дар ин амалиёт буданд, аммо касе кушта нашуд. Мадуро ва ҳамсараш дар ҳавзаи қазоии ҷануби Ню-Йорк таҳти пайгарданд. Ширкатҳои нафтии мо ба он ҷо мераванд ва фоида ба даст меоранд».
Эътироф ба чашми тамаи Амрико ба нафти Венесуэла
Раиси ҷумҳури Амрико эътироф кард: «Мудохилаи Амрико дарҳои тозаеро ба рӯи ширкатҳои нафтӣ хоҳад кушод. Мо ширкатҳои бисёр бузурги нафтии худро вориди ин кишвар мекунем». Пештар таҳлилгарон таъкид карда буданд, ки «мубориза бо маводи мухаддир» баҳона аст ва ҳадафи аслӣ ғорати захираҳои нафтӣ мебошад.
Иддаои беасос барои тавҷеҳи таҷовузи низомӣ
Трамп барои тавҷеҳи ин иқдоми хилофи маншури Созмони Милал муддаӣ шуд: «Ин кишвар ба мизбони душманони хориҷӣ табдил шуда буд. Мо дар ҳоли эҳёи қудрати Амрико ҳастем».
Дар мавриди Мария Корина Мачадо гуфт: «Бо ӯ тамос нагирифтам. Барои ӯ сахт аст, ки раҳбар бошад. Ӯ дар дохили кишвар аз ҳимоят ва эҳтиром бархурдор нест».
